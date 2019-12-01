شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 15 جنوب"، بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.

صدر القرار، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين: محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وبحضور شادي البرقوقى رئيس النيابة، ومحمد فريد حنفى أمين السر.

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ووجهت للمتهمين جرائم: تأسيس وتولي زعامة وإدارة جماعة إرهابية، ولانضمام إليها وتمويلها، وجرائم القتل العمد لضباط الشرطة، والمدنيين.