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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
صدر القرار، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين: محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وبحضور شادي البرقوقى رئيس النيابة، ومحمد فريد حنفى أمين السر.
ووجهت للمتهمين جرائم: تأسيس وتولي زعامة وإدارة جماعة إرهابية، ولانضمام إليها وتمويلها، وجرائم القتل العمد لضباط الشرطة، والمدنيين.
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