شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتسلم رئاسة "مجموعة العشرين" حتى نوفمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، رئاستها لمجموعة العشرين، والتي تستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر من العام 2020 وحتى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وقال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود: "تلتزم رئاسة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذى انطلق من أوساكا، وتعزيز التوافق العالمى، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق انجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدى لتحديات المستقبل".

وأضاف ولى العهد السعودي: "تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمى بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم فى المملكة".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام، وهو "اغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع"، والمتضمن 3 محاور رئيسة:

تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، كما تؤكد المملكة - في أثناء رئاستها لمجموعة العشرين - على ضمان استمرار المجموعة فى إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.

وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة الشباب (Y20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20).

وأشادت المملكة بجهود اليابان وما حققته خلال رئاستها أعمال المجموعة فى عام 2019، مؤكدة مواصلة دعم جهود المجموعة فى تحقيق التعاون العالمى.

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سيقام خلال رئاسة المملكة للمجموعة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر.a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D9%84%D9%86%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#فرصتنا_لنلهم_العالم_برؤيتناa>#واسa>

سيقام خلال رئاسة المملكة للمجموعة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر.#فرصتنا_لنلهم_العالم_برؤيتنا#واس pic.twitter.com/lY0I3kN6G7 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 1, 2019 (@spagov)

— واس الأخبار الملكية