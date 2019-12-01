شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة الداخلية "كلنا واحد" لتوفر السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الداخلية المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد"، اليوم الأحد، بـ665 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتى المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ، لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

واعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.

وتم توفير السلع الاستراتيجية وطرحها بـ 649 فرعا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30% ، وتوفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بـ 32 فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 10% ، وتم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ 194 فرع ، وتوفير المفروشات وطرحها بـ 144 فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.

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وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين .

ومن جانبها، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث جهزت المنظومة 973 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

على جانب آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.