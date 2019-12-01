شكرا لقرائتكم خبر عن المرور : إعادة فتح طريقى الكريمات والسويس الصحراوى بعد زوال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريقى الكريمات والسويس الصحراوى فى الاتجاهين بعد زوال الشبورة التى ظهرت صباح اليوم الأحد، وسط انتشار الخدمات ومتابعة حركة السيارات بواسطة غرفة العمليات. وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة، على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

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