التموين تبدأ اليوم تخفيض أسعار "السكر والزيت والأرز والدقيق" على البطاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض 4 سلع للمواطنين على بطاقات التموين اعتبارا من الْيَوْمَ الأحد، حيث سيحصل المواطن على المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقة وسيتم صرف السكر بسعر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وعبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيها بدلا من 19 جنيها و كيلو الأرز 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرشا. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة قد أكد أن تخفيض أسعار السلع على بطاقات التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع فى مختلف المحافظات، وكذلك تأمين مخزون استراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية حيث يكفى مخزون السكر ما يقرب من 6.5 شهر، بجانب وجود كميات كبيرة من زيت الطعام والأرز وكافة المنتجات والسلع الأخرى لدى لشركات التابعة فى كافة المحافظات المختلفة. Advertisements

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