الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على الطرق..وأمطار على السواحل الشمالية والدلتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة فى الساعات الأولى من الصباح حيث تعمل على تقليل الرؤية الأفقية بشكل كبير.
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ما بين 22 إلى 23 درجة مع وجود نسمات برودة فى الساعات المتأخرة من الليل.
وحول فرص سقوط الأمطار، أكد وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتظل ما بين خفيفة إلى متوسطة ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
وأشار "شاهين"، إلى وجود نشاط للرياح على منطقة خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، فى حين يظل البحر المتوسط معتدلا ومهيأ لكافة الأنشطة البحرية.
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