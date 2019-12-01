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بدء تسكين الطلاب المستجدين فى المدينة الجامعية بجامعة الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر عن بدء التسكين فى المدن الجامعية اعتبارا من اليوم بنين وبنات للمقبولين من الطلاب المستجدين الذين انطبقت عليهم الشروط للسكن بالمدن

وأوضحت الجامعة أن أسماء المقبولين تم إعلانها اليوم بالمدينة الجامعية

يذكر أن هذه المرحلة تشمل الطلاب والطالبات الجدد (الثانوية الأزهرية) المرشحون إلى كلياتهم هذا العام الجامعى 2019/2020، والطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم خلال المرحلة الأولى، بجانب طلاب الدور الثانى بكليات الجامعة الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.

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