الشركة القابضة للمياه تصدر أول دليل خدمات للمواطنين يتضمن الخدمة وتوقيتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعليماته بإعداد دليل إجراءات يحتوى على كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء ويوضح كافة المستندات المطلوبة لكل خدمة والمدد الزمنية التي تستغرقها الخدمة تسهيلا على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على تقديم خدماتها للمواطنين بكل شفافية ومصداقية تطبيقا لنظام الحوكمة داخل القطاعات التجارية. ووجه المهندس ممدوح رسلان الشركات التابعة بضرورة نشر الدليل على المواقع الإليكترونية الخاصة بها كما نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الدليل عبر موقعها الالكتروني www.hcww.com.eg . واستعرضت الشركة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب للعملاء القاطنين بالمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص حيث تتلخص المستندات المطلوبة على النحو التالي: •طلب لتوصيل الخدمة. •موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل •سند الحيازة او الملكية Advertisements •إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) . •التليفون الأرضي والمحمول لمقدم الطلب والبريد الالكتروني الشخصي •الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان . •الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) . •بطاقة الرقم القومي. •إيصال مياه من اقرب جار •إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل. وأوضح دليل الخدمات الجماهيرية ان المواطن يتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى اقرب مركز خدمة عملاء وسيتم اتاحة تلك الخدمة بحد أقصى خلال 14 يوم من سداد العميل قيمة المقايسة و استخراج التصاريح اللازمة للحفر من الحى المختص.

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