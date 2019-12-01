شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة تضبط تقاوى قمح معبأة فى عبوات مزورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة ،إن لجان المتابعة تواصل عملها فى المتابعة الدقيقة المستمرة لتوزيع التقاوى لمختلف المحاصيل من قبل الوزارة وتوفيرها و عدم التلاعب والغش فى الأسواق والعمل على ضبط الأسعار، وذلك بناء على توجيهات الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضبط منظومة التقاوى وحماية المزارعين وضمان حصولهم على تقاوى عالية الجودة والإنتاجية وبالسعر المدعوم.

وأضاف إبراهيم، فى بيان اليوم، أن لجنة المتابعة قامت بضبط كميات من التقاوى لمحصول القمح معبأة فى عبوات مزورة باسم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وأيضا معبأة بأقماح تجارى، كم قامت اللجنة بتحرير محاضر فى قسم الشرطة بكفر الدوار وإحالة المخالفين للنيابة مع التحفظ على العبوات المزورة والتى كان يتم بيعها بأسعار مرتفعة.

وأوضح رئيس انتاج التقاوى، أن اللجنة قامت أيضا بضبط كميات من تقاوى القمح بالنوبارية من إنتاج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى يتم بيعها فى السوق السوداء بأغلى من أسعارها المعتمدة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وتهيب وزارة الزراعة بالمزارعين على مستوى الجمهورية الإبلاغ عن أى تلاعب فى أسعار تقاوى القمح وعدم الشراء إلا بالسعر المقرر من الوزارة لمختلف الأصناف على مستوى الجمهورية.

Advertisements