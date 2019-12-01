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أكاديمية الأزهر تعقد دورات تدريبية للأئمة والوعاظ حول علم الفلك الشرعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأحد، عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة، للأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى المصريين، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتنسيق بين مجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر الشريف.

وتستهل الأكاديمية الدورات بدورتى "التعريف والتعامل مع ثورة المعلومات - وعلم الفلك الشرعى"، وتستمر فعاليات الدورتين لمدة أسبوع، يحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين بجامعة الأزهر الشريف.

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وقال الدكتور محمد عيسى رئيس الأكاديمية، إن الهدف من الدورة تطوير العمل الدعوي والتوعوي، عن طريق رفع المستوى الثقافى للأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى، وتقديم الدعم لهم فيما يخص التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بصفة عامة، ووسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" بصفة خاصة؛ ليكونوا على دراية كاملة بمجريات العصر وتطوراته، فضلا عن إمدادهم بالخبرات العملية والعلمية التى تمكنهم من التعامل مع القضايا الفكرية المثارة بفكر مستنير.

 

 

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