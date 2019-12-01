شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. وزير التنمية المحلية يعين امرأة بوظيفة سكرتير عام مساعد محافظ والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب بيان للوزارة اليوم تضمنت قرارات شعراوى، ندب أيمن محمد عزت، للعمل فى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم ، وندب منال توفيق الغندور إلى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية نقلاً من رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، وتكليف محمد شوقى خليل بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة للعمل فى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة.
كما تم ندب أشرف محمد موافى فى وظيفة سكرتير عام محافظة الأقصر نقلاً من وظيفة سكرتير عام مساعد الفيوم ، وندب هشام أحمد على شادى للعمل فى وظيفية سكرتير عام محافظة بنى سويف نقلاً من وظيفة سكرتير عام محافظة الأقصر، وتعيين مدحت محمد القاضى للعمل فى وظيفة رئيس مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط نقلاً من رئيس مركز ومدينة سملوط بالمنيا.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن تلك القرارات تهدف إلى دفع منظومة العمل المحلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الوزارة تبحث دائماً عن العناصر المتميزة فى المحليات لدفعها إلى مواقع المسئولية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى كافة المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها.
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