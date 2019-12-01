شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 2942 بينهم 45 من متحدى الإعاقة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2942 معينا ، منهم 45 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك من 6762 شابا باحثا عن العمل، فضلا عن مراجعة 69 عقد عمل بالخارج، والحاق 28 صبي متدرج ببرنامج التدرج المهني، بالإضافة إلي إلحاق 150 مستفيدا ببرنامج التدريب التحويلي.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من عفيفى محمد عفيفى مدير المديرية ، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة ، واستخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، وتم التفتيش على 477 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وحررت محاضر مخالفات لـ 42 منشأة، فضلا عن التفتيش على 1498 منشأة لتنفيذ قانون العمل، أسفر عن تحرير 135 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، بالإضافة إلى 22 حملة تفتيشية على 38 منشأة فى مجال قانون وعلاقات العمل .

وقال إنه فى إطار متابعة الشكاوى فى مجال علاقات العمل ، تم بحث 169 شكوي ، حيث تم تسوية 26 شكوي وديا ، وأحيلت 42 للقضاء ، وحفظ 14 شكوى ومازالت 87 شكوى تحت البحث والدراسة.

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وعقدت المديرية 5 ندوات توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت فى مجالات الحوار الاجتماعى والإدمان وتعاطى المخدرات ، والمفاوضة الجماعية ، وقانون العمل ، وعمالة الأطفال ، والمرأة ، وتنظيم الأسرة ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، و3 ندوات توعية فى مجالات السلامة والصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت ضمن مبادرة "أعرف أحمى نفسك" التى أطلقتها الوزارة .