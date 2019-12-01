جامعة حلوان تنظم مؤتمر علمى حول الصحة النفسية ومواجهة الإدمان الثلاثاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم قسم التمريض النفسي والصحة العقلية بكلية التمريض جامعة حلوان، الثلاثاء المقبل، المؤتمر العلمى الأول لقسم التمريض النفسى بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعنوان "الصحة النفسية وتحدى الإدمان بوابة مصر للتنمية المستدامة 2030". Advertisements وقال بيان صادرعن جامعة حلوان اليوم، إن المؤتمر يأتى برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة وفاء عثمان رئيس قسم التمريض النفسي بكلية التمريض، ويهدف إلى تعزيز الوعي للصحة النفسية والعقلية والإدمان، وتعديل نمط حياة صحية للمرضى المدمنين، وتقييم الاتجاهات المتقدمة في الصحة النفسية و العقلية، وتوضيح الممارسة القائمة على الأدلة في تمريض الصحة النفسية والعقلية.

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