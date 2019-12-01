برلماني يتقدم باستجواب لوزير الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد باستجواب موجه لوزير الإسكان بشأن تقاعسه عن أداء مهامه والمتابعة والإشراف على سير العمل، وفقا لما هو منصوص عليه دستوريا وسبق سرده، ما يتسبب في قصور بخدمة المواطن وتيسير أموره الحياتية وتعرضه للخطر وحرمانه من الامان الواجب على الحكومة تحقيقه وفقا لأحكام الدستور ما يتسبب في إزهاق أرواح أبرياء.

وجاءت الوقائع والنقاط الرئيسية التي تناولها الاستجواب:-

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1- قصور في الإشراف على أعمال الحكومة وقصور في الإشراف على أعمال وزارة الاسكان وعدم متابعة سير العمل والرقابة بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين.

2- عدم الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس الموقر بشأن إنشاء محطة رفع بمنطقة حي العمرانية.

3- عدم التزام بتنفيذ توصيات المجلس الموقر تجاه أزمة أغطية البالوعات والتي تتسبب في وفاة العشرات من المواطنين سنويا.​