منها استهلاك الموبايل..​ 14 مستندًا للاستفادة من دعم "غير القادرين" بالتأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

بدأت هيئة التأمين الصحي الشامل، استقبال طلبات المواطنين للاستفادة من دعم "غير القادرين"؛ للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الجديدة التي بدأ تطبيقها بمحافظة بورسعيد.

وحددت هيئة التأمين الصحي الشامل نموذجًا لقبول طلبات القيد بقوائم غير القادرين بالمنظومة.

كان الرئيس السيسي، أطلق الثلاثاء الماضي، منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين.

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وشملت المستندات المطلوب تقديمها ضمن النموذج: بيان قيد عائلي، بيان متوسط استهلاك الكهرباء خلال عام سابق، بيان متوسط استهلاك مكالمات التليفون الأرضي والمحمول والإنترنت، إيصال إيجار السكن أو عقد تمليك، شهادة بعدم امتلاك عقارات أو وحدات سكنية.

كما تتضمن المستندات: ما يثبت دخل رب الأسرة سواء المباشر أو غير المباشر، إقرار من الإدارة الزراعية التابع لها بعدم ملكية أي أراضٍ زراعية أو استئجارها، صورة من بطاقة الرقم القومي لأفراد الأسرة، إفادة بعدم العمل، ما يثبت المصروفات الدراسية من المدارس والمعاهد والجامعات لأفراد الأسرة، بيان بملكية السيارات من عدمه، بحث اجتماعي، كشف تحريات.

وبدأ العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بشكل فعلي مطلع سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تجريبياً في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء مارس 2020.