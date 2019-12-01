اليوم.. الأعلى للإعلام يفتتح الدورة الـ 30 للإذاعيين الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

يفتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الدورة رقم٣٠ للإذاعيين الأفارقة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ووصل الإعلاميون الأفارقة إلى القاهرة لحضور الدورة الأساسية رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة للدول الناطقة باللغة الفرنسية والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

ويشارك في الدورة إعلاميون من ١٢دولة هي ( بنين، بوركينا فاسو، الكونغو الديمقراطية، الجابون، غينيا كوناكري، مدغشقر، موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، توجو، جزر القمر"

وتبدأ فعاليات الدورة اليوم الأحد على أن تنتهي الخميس 9 يناير من العام القادم.