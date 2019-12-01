برودة ليلًا وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة، لأيام الأحد والاثنين.

وقالت الهيئة في بيان، إن طقس الأحد، سيكون دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفض والمتوسطة على شمال البلاد شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا مع احتمال وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 23 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 23 15

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 24 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 14

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طقس الاثنين:

دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفض والمتوسطة على شمال البلاد، شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا مع احتمال وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 22 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 23 15

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 24 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 14​