محمود يطلب فسخ عقد زواجه: "شغالة في الموضة.. ورافضة تطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "محمود. س" 33 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، لما وقع عليه من ضرر بسبب ما وصفه بـ"كسل زوجته" وعدم التزامها بتأدية واجباتها المنزلية.

وقال الزوج في دعواه إن زوجته "نسرين" تعمل في شركة متخصصة في مجال الموضة والأزياء، لكنها لا ترغب في إكمال رسالتها داخل المنزل وتهمل واجباتها المنزلية.

وأضاف محمود أن زوجته ترفض دخول المطبخ وإعداد الطعام، واضعة العديد من الأعذار المتكررة مثل إصابتها بالدوار خلال وجودها داخله، قائلًا "مراتي كسولة مبتحبش تطبخ".

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فوجئ الثلاثيني بتصرفات زوجته بعد إتمام الزواج، مشيرًا إلى أنه حاول مرات عدة تقويم سلوكها طالبًا منها إعداد الطعام في المنزل فرفضت.

وأشار الزوج إلى أنه فقد الأمل في إقناع زوجته بالالتزام بما يجب عليها فعله داخل منزلها، مؤكدًا أنه أيقن أنها لن تتغير، لأنها أصبحت تفضل عملها عن منزلها، ولا تقيم لواجباتها المنزلية أي اعتبار وأن ذلك لا يقيم حياة زوجية سليمة بسبب معاندة الزوجة.

ولفت صاحب الدعوى أنه لم يجد أمامه إلا اللجوء إلى محكمة الأسرة، وإقامة دعوى قضائية يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يتم الانفصال على أن يعيش حياة كلها خلافات، لافتًا على أنه يرى الانفصال هو الحل الأمثل في حالة استحالة الحياة بين الزوجين.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة يطلب فسخ عقد الزواج في دعوى حملت رقم 115 لسنة 2019، ومازالت منظورة أمام المحكمة.