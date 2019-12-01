أخبار مصر | "ملكات الفراعنة".. محاضرة لمركز زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملكات الفراعنة".. محاضرة لمركز زاهي حواس بمكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مركز "زاهي حواس للمصريات" والتابع لمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة" وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بقصر المجوهرات الملكية بالإسكندرية.

المحاضرة يلقيها الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف على مركز زاهي حواس للمصريات، والتي يتحدث خلالها عن تاريخ ملكات مصر في الحضارة المصرية القديمة منذ أقدم الملكات وحتى الملكة كليوباترا.

يتناول الكتاب 30 ملكة مصرية منذ الملكة (نيت حتب) فى الأسرة الأولى المصرية القديمة مرورًا بالملكات العظيمات حتشبسوت وتى ونفرتيتى ونفرتارى وتاوسرت وصولاً إلى الملكة المصرية الشهيرة كليوباترا.

ويقول الدكتور حسين عبد البصير، من خلال هذه المجموعة المنتقاة من ملكات مصر القديمة منذ أقدم العصور إلى الملكة الساحرة كليوباترا السابعة، تعرفنا على تاريخ مصر وأحداثها السياسية ودور المرأة المصرية القديمة المهم والمؤثر بقوة فى مجتمع خصوصًا فى عالم الملكية المصرية المقدسة وأوضحنا أهمية دور المرأة في مصر القديمة وانفتاح المجتمع المصري القديم وتقلد المرأة المصرية العظيمة فيه حكم مصر العظيمة وتحقيق إنجازات لا تقل عظمة عما أنجزه ملوك مصر العظام من الرجال.