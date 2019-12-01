مصر | اليوم .. "جنايات القاهرة" تتسلم كشف سرية حسابات حسن نافعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. "جنايات القاهرة" تتسلم كشف سرية حسابات حسن نافعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتسلم محكمة جنايات جنوب القاهرة؛ المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، كشوف سرية الحسابات والمطلوبة بالجلسة الماضية؛ أثناء نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.

ويواجه الدكتور نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

كما وافقت المحكمة بالحلسة الماضية على طلب دفاع "نافعة" بالإطلاع على مذكرة النيابة؛ ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع عليها.

فيما استمعت المحكمة لدفاع المتهم عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.