شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، والذي يستمر حتي 4 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية وكايرو آى سى تى هو حدث سنوى إقليمى في قطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، الذي ينطلق تحت شعار «The Digital Experience».

ويشارك به العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا وزراء وشركات أفريقية، ويعد الحدث هو الأهم في مصر، ليس لأنه خاص بالاتصالات والتكنولوجيا فقط، بل لأنه أصبح مظلة تجتمع تحتها وزارت مصر الحكومية التي تعمل على تقديم خدماتها إلكترونيا للتيسر على المواطنين وتحقيق التحول الرقمى الذي تتشارك به جميع الوزارات المعنية.

كما يشارك بالحدث الذي ينمو عاما عن الآخر أكبر تجمع للشركات التكنولوجية المصرية والعالمية، سواء بقطاعات النقل الذكى والمدن الذكية والشمول المالى والحلول التكنولوجية، وتقام مساحة الدورة الحالية بزيادة 35% عن الدورة السابقة وزيادة الشركات العارضة فضلا زيادة مساحة المعرض 20 ضعفا عن أول دورة له في عام 1996.