شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى أزهرية تبيح مخالفة الزوجة لوصية زوجها فى هذه الحالة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امرأة أوصى زوجها قبل موته أن تأتى بحقها من بيت أهلها - ميراثها من أبيها - ثم مات وهـي تريد أن تترك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟

سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:

أولًا : نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك ، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها ، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها ، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة ، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف .

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ثانيًا : حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته ، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا .