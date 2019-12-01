شكرا لقرائتكم خبر عن توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ30% ضمن مبادرة كلنا واحد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الداخلية المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" اليوم الأحد، بـ665 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

واعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.

وتم توفير السلع الاستراتيجية وطرحها بـ 649 فرعا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30% ، وتوفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بـ 32 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 10%، وتم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ 194 فرعا، وتوفير المفروشات وطرحها بـ 144 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.