"مناهضة العنف ضد المرأة " تنظم يوم رياضى اليوم بجامعة القاهرة

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ومن المقرر أن تعقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة عدة ندوات تثقيفية بكليات الجامعة خلال حملة الـ 16 يومًا، للتوعية بأهداف الحملة، منها ندوة عن المرأة فى الثقافة الشعبية المصرية بكلية الدراسات الإفريقية، وندوة آليات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة بكلية العلاج الطبيعي، وندوة عن استخدام التكنولوجيا في ممارسة العنف المد المرأة (التحرش الإلكتروني - التنمر - الابتزاز - انتهاك الخصوصية وغيرها) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وندوة عن كيفية توفير عناصر الأمان داخل الفراغات العمرانية من خلال أدوات التخطيط والتصميم العمراني بكلية التخطيط العمراني، وندوة عن دور الإعلام والتعليم في مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الإعلام.
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