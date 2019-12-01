شكرا لقرائتكم خبر عن "مناهضة العنف ضد المرأة " تنظم يوم رياضى اليوم بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة ، اليوم الأحد ، يوم رياضي بملاعب الجامعة، يشارك فيه الطلاب بعدد من المسابقات التي تهدف إلى تنمية مهارات العمل كفريق مكون من الجنسين، لنشر فكرة نبذ العنف والتمييز المبنى على النوع الاجتماعى، وذلك بمشاركة مندوب المجلس الثقافى البريطانى، ومندوب الاتحاد الأوروبى، والنائبة رانيا علوان، واحدى مدربات مشروع premier Skills بالمجلس الثقافي البريطاني لتدريب الشباب على الألعاب الهادفة.

ومن المقرر أن تعقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة عدة ندوات تثقيفية بكليات الجامعة خلال حملة الـ 16 يومًا، للتوعية بأهداف الحملة، منها ندوة عن المرأة فى الثقافة الشعبية المصرية بكلية الدراسات الإفريقية، وندوة آليات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة بكلية العلاج الطبيعي، وندوة عن استخدام التكنولوجيا في ممارسة العنف المد المرأة (التحرش الإلكتروني - التنمر - الابتزاز - انتهاك الخصوصية وغيرها) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وندوة عن كيفية توفير عناصر الأمان داخل الفراغات العمرانية من خلال أدوات التخطيط والتصميم العمراني بكلية التخطيط العمراني، وندوة عن دور الإعلام والتعليم في مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الإعلام.