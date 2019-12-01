دكتوراه فى إعلام الأزهر تناقش "تطبيقات العلاقات العامة فى الشركات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش كلية الإعلام جامعة الأزهر رسالة دكتوراه بعنوان" تطبيقات العلاقات العامة فى الشركات المصرية والمتعددة الجنسيات العاملة فى مصر" المقدمة من علاء خليفة المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر. وتتكون لجنة المناقشات من الدكتور حنان فاروق جنيد وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة "مشرفًا ورئيسًا للجنة"، والدكتور محمود عبد العاطى مسلم رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة الأزهر "مناقش داخلى" والدكتور رزق سعد عبد المعطى رئيس قسم العلاقات العامة بجامعة مصر الدولية "مناقش خارجي" Advertisements وتناقش الرسالة يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019م بمدرج الدور الثاني بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

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