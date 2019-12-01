دكتوراه فى إعلام الأزهر تناقش "تطبيقات العلاقات العامة فى الشركات"

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وتتكون لجنة المناقشات من الدكتور حنان فاروق جنيد وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة "مشرفًا ورئيسًا للجنة"، والدكتور محمود عبد العاطى مسلم رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة الأزهر "مناقش داخلى" والدكتور رزق سعد عبد المعطى رئيس قسم العلاقات العامة بجامعة مصر الدولية "مناقش خارجي"
وتناقش الرسالة يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019م بمدرج الدور الثاني بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
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