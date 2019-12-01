إحالة 7 أطباء وممرضات للتحقيق بسبب تغيبهم عن الوحدة الصحية بقرية فى العياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود زين العابدين شنب رئيس مركز ومدينة العياط، بمحافظة الجيزة، زيارة مفاجئة لوحدة منشأة فاضل الصحية، ما أسفر عن إحالة 7 أطباء وممرضات للتحقيق بسبب تغيبهم، حيث تم إحالة 4 أطباء و3 ممرضات وفنى وعامل للتحقيق بمعرفة الإدارة الصحية لغيابهم بدون إذن، وذلك فى إطار متابعة قطاع الصحة بناءاً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وفى إطار التصدى لحالات البناء المخالف وإزالة المخالفة فى المهد تابع أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية أعمال ردم حالتين مبانى مخالفة قطعة بطريق 11 وقطعة خلف مجمع المدارس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. Advertisements وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم من ضبط سيارة ربع نقل وتسليمها لإلقائها مخلفات بنهر الطريق بشارع المنشية المتفرع من شارع المطبعة فيصل عمرو بن العاص وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رئيس مركز ومدينة العياط خلال الجولة



رئيس مركز ومدينة العياط خلال الجولة



رئيس مركز ومدينة العياط خلال الجولة

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