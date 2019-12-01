شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تفعيل عقد إسناد إدارة مولات محطة مصر وسيدى جابر لمستثمر محلى بداية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أنه متوقع تفعيل عقد اسناد إدارة وتشغيل مولات محطتى القاهرة وسيدى جابر بالإسكندرية مع المستثمر المحلى مع بداية شهر يناير المقبل، وهو المستثمر الذى تعاقدت معه الوزارة لإدارة مولات المحطتين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عام بدلا من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد.

كانت وزارة النقل ممثلة فى شركة ام او تى للاستثمار والمشروعات المملوكة لهيئة السكة الحديد تعاقدت مع مستثمر محلى على إدارة وتشغيل مولات محطة مصر ومحطة سيدى جابر بنظام حق الانتفاع بمبلغ 1.1 مليار جنيه على مدار 15 عاما، يسددهم على دفعات سنوية يتم زيادتها بشكل تدريجى وتبدأ بمبلغ 48 مليون جنيه فى العام الأول وتتخطى الـ 100 مليون فى آخر عام من التعاقد.

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ويشمل التعاقد إسناد إدارة وتشغيل كافة المحلات والكافيريات والمكاتب الإدارية والأكشاك الموجودة فى كلا من محطتى القاهرة وسيدى جابر للمستثمر المحلى، بجانب إسناد إليه إدارة وتشغيل جراج محطة سيدى جابر الذى تبلغ سعته القصوى حوالى 350 سيارة، لافتة إلى أن بموجب هذا التعاقد يصبح المستثمر مسئولا عن إدارة وتشغيل كافة المواقع التجارية بالمحطتين بما فيها دورات المياه فى المحطتين ابتداء من العام المقبل.