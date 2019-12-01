تعرف على شروط الترشح لمنصب نقيب الإعلاميين و أعضاء مجلس النقابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين ، شروط الترشح لمنصب نقيب الإعلاميين و أعضاء مجلس النقابة .
واشترط القانون فيمن يترشح نقيبا أو وكيلا ان يكون قد أمضى خمسة عشر عاما متصلة على الأقل فى ممارسة النشاط الإعلامى سابقة على تاريخ الترشح مباشرة ، كما يشترط فى باقى أعضاء مجلس الإدارة ان يكونوا قد مارسوا النشاط الإعلامى لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ غلق باب الترشح .
كما يشترط الا يكون المترشح لمجلس الإدارة مالكاً أو شريكاً في ملكية إحدي الوسائل الإعلامية.
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