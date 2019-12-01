شكرا لقرائتكم خبر عن الخيل المصرى العربى الأفضل بالعالم.. تعرف على أغلى الأنواع وأندرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخيل المصرى العربى من أجمل الخيول فى العالم، هذا ما أكده عشاق الخيل، وأصحاب المزارع، الذين كانوا على موعد اليوم مع واحد من أهم مزادات الخيول العربية الأصيلة ، وهو المزاد الذى نظمته وزارة الزراعة بمحطة الزهراء للخيول العربية لـ 27 حصانا.

وفى البداية ، قالت الدكتورة هدى وهدان صاحبة أحد مزارع الخيول، وأحد المترددين على مزادات الخيول أخره المزاد الذى نظمته وزارة الزراعة بمحطة الزهراء للخيول العربية، أن كافة العائلات الخيول الموجودة فى المحطة ممتازة ومن أصول عريقة، لافته إلى أن أهم عائلات الخيول "هدبان، و كحيله، ودهمه، وصقلاوى، وعبيان، وعبيه".

وأضافت صاحبة أحد مزارع الخيول، وأحد المترددين على مزادات الخيول، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك من يربى الخيول كنوع من التجارة وهناك من يعشق تربية الخيول، لافته إلى أنها تربى الخيول منذ 50 عاما .

وأوضحت صاحبة أحد مزارع الخيول، وأحد المترددين على مزادات الخيول، أن تربية الخيول مكلفة للغاية، لافته إلى أنها كانت تمتلك 120 حصانا وأصبح الأن عدد الخيول التى تقوم بتربيتها 20، موضحة أن الشعير كان سعره 50 جنيها ووصل اليوم 650 جنيها للأردب.

وقالت: "قافلين تصدير الخيول من 14 سنة" ، لافته إلى أن عائلة عبيان و عبيه من أغلى عائلات الخيول وقد يصل سعر الفرسة الأنثى والتى يطلق عليها الطلوقه لمليون جنيه، مؤكده أن الحصان المصرى العربى من أجمل الخيل الموجودة فى العالم .

وفى نفس السياق، قال أحمد غنيم أحد العاملين بمحطة الزهراء للخيول العربية وأحد مربين الخيول، أن المحطة بها جميع العائلات والسلالات، لافتا إلى أن أندر السلاسلات وأقواها عائلة العبيان فهى من أغلى أنواع الخيول.

وأضاف أحد العاملين بمحطة الزهراء للخيول العربية وأحد مربى الخيول، أن سعر فرسة العبيان من أغلى أسعار الخيول، وسعر الخيل يتوقف على جماله، لافتا إلى أن سعرها قد يصل لمليون جنيه .

Advertisements

وأشار إلى أن المترددين على المزادات من أصحاب المزارع ومربى الخيول وهواة ركوب الخيل، لافتا إلى أنه يتعامل مع الخيول منذ سنوات عديدة، قائلا:"الخيول أتعامل معاها زى أولادى وكل ما تحب الخيل هتحبك بس محتاجه عطف".

ومن جانبه قال حسين عبده أحد أصحاب المزارع، والمترددين على مزادات الخيول، أنه يحرص على التردد على مزادات الخيل باستمرار لاستكمال السلاسلات والأنساب التى يحتاجها بمزرعته.

وأضاف، أنه يعمل فى تربية الخيول بالوراثة، قائلا :"فى المجال ده أبا عن جد" ، موضحا أن تربية الخيول أصبحت مكلفة للغاية .

وأشار إلى أن أغلى نسب فى الخيول العربية خيل العبيان خاصة الإناث منها فهى المسئولة عن الحفاظ على السلالة، لافتا إلى أنه هناك 5 أنساب للخيول مصنفين للخيول العربية أهمهم العبيان وقد يصل سعرها لمليون جنيه .

وأكدت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء الخيول العربية التابعة لوزارة الزراعة، أن المزاد لبيع خيول فائض المحطة، مؤكدة أن هذا المزاد يحظى باهتمام خاص من جانب محبى الخيول العربية فى مصر ويستعد له أصحاب المزارع الخاصة، الطامحين فى ضم سلالات جديدة من خيول الزهراء إلى خيولهم، من محطة الزهراء التى تعد إحدى أكبر مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة بالشرق الأوسط، والتابعة لوزارة الزراعة.

وقالت إن المحطة تستقبل، العديد من عشاق الخيل، وأصحاب المزارع الخاصة، لحضور المزاد الذى تقيمه مرتين على الأقل سنويًا، لبيع فائض إنتاجها من الخيول العربية، والبالغ عددها داخل المزرعة 500 حصان ومهر، مضيفا أن هناك 27 حصانا ما بين ذكور وإناث تراوحت أعمارهم بين عام ونصف، حتى عشرين عامًا، يجرى عليهم المزاد.