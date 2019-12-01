شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع: نستهدف إصدار فاتورة كهرباء تعبر عن الاستهلاك الفعلى بقراءة سليمة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المدير التنفيذي لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن هناك تنسيق تام بين شعاع وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر وخاصة الشؤون المالية و التجارية التى ترأسها المحاسبة نادية قطرى، و ذلك الوصول إلى أعلى دقة فى إحضار قراءات لعدادات الكهرباء تعبر عن استهلاك المواطنين.



وأضاف المدير التنفيذي لشركة شعاع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نائب الشركة القابضة لكهرباء مصر المحاسبة نادية قطرى تتابع بشكل دقيق عمل شركة شعاع فى شركات توزيع الكهرباء ومدى دقة القراءات التى تحضرها الشركة حفاظا على حق المواطن.

و أشار المدير التنفيذي لشركة شعاع، إلى أن الهدف الرئيسى للشركة هو إنجاح منظومة قطاع الكهرباء ومساندتهم فى إصدار فاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك من خلال قراءة سليمة 100%.

