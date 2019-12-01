شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى للأمم المتحدة ضد النظام القطرى بسبب أزمة المواطن وليد المغاورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، عن قلقه إزاء قيام قطر بعدم إخلاء سبيل المواطن وليد عبد العزيز المغاوري ، مؤكدا أن المجلس سيقوم بتصعيد الأمر دوليا و التقديم بشكوى للأمم المتحدة ضد النظام القطرى.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن النظام القطرى أخل بالمواثيق الدولية و المحاكمة العادلة القانونية المنصفة، مطالبا السلطات القطرية بضمان الحقوق القانونية للمتهمين في إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذى نص في متن مادته الرابعة عشر على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية التوجه إليه أو في حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية، وأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون.