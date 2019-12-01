حدث ليلاً| تصريحات "مرتضى" عن "ميتشو" ومصير مقعد البرلماني المتوفي بزفاف ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي، وكان أبرزها ما يلي:

وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات نظام التكليف الجديد (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها ستعقد اجتماعا بنهاية الأسبوع الجاري مع ممثلين عن نقابة الأطباء؛ للوقوف على مخاوفهم من نظام التكليف الجديد وحل مشاكل الأطباء.

الوزير: القطارات والجرارات الجديدة لن تدخل الخدمة قبل 30 يونيو 2020

ال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم زيادة أعداد المحصلين على أبواب محطة مصر، وزيادة عدد أكشاك التذاكر خارج المحطة وفي كل المحطات الرئيسية؛ منعًا لركوب أي شخص دون تذكرة، قائلًا: "ماحدش هيزوغ ولا هيركب القطر ببلاش، وده خلانا لقينا أعداد كبيرة جدًّا على شبابيك التذاكر"،

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار في التجمع الخامس

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن سماع دوى إنفجار ونشوب حريق هائل بإحدى المناطق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات شهر ديسمبر

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قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها ستبدأ اليوم الأحد، صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات.

برلماني يكشف مصير مقعد النائب "محمد بدوي دسوقي" بعد وفاته

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون والدستور يحددان مصير مقعد النائب محمد بدوي دسوقي، الذي شغر بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح السبت.

وائل فتحي يحصد الجائزة الكبرى لـ"أحمد فؤاد نجم" عن شعر العامية 2019

قدم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، جوائز "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية 2019، والتي ترعاها مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية.

وفاز بالجائزة الرئيسية، الشاعر وائل فتحي، عن ديوانه "العادي ثائرًا وشهيدًا"، وقيمتها 50 ألف جنيه.

مرتضى لمصراوي: ميتشو لم يدل بأي تصريحات عن مصيره مع الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سيحدد مصير الجهاز الفني للفريق والصربي ميتشو المدير الفني للفريق خلال اجتماعه الذي يعقد اليوم، الأحد.