شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الختامى لمؤتمر الإعلام في خدمة الإنجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم الأحد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر، القداس الختامي لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك لينهي به مؤتمر الإعلام في خدمة الإنجيل الذى بدأ منذ ثلاثة أيام وينهي أعماله اليوم بعد أن أصدر عدة توصيات تتعلق بدور الكنيسة في الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة الدعوة والرعية.

المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر والمعاون البطريركي للأبرشية البطريركية للأقباط الكاثوليك الأنبا باخوم ، قدم رؤية واضحة تتجلى بالتعاون الحقيقي بين المتحدثين للكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية في مصر لجهة إعداد البيانات والرد على بعض الشائعات التي قد تطال الكنيسة احيانا ما يستوجب أن تكون البيانات موحدة. الأمر الذي لاقى تجاوبا واستحسانا كبيرا من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني، متمنيا أن يعقد اجتماع بين المتحدثين الرسميين للكنيستين الكاثوليكية والارثوذكسية من أجل بلورة الصيغة المطروحة.

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فى سياق آخر، زار بطاركة الشرق الكاثوليك بمشاركة لفيف من المطارنة والآباء الكهنة السفارة البابوية في جمهورية مصر العربية بزيارة خاصة، وكان في استقبالهم القائم بأعمال السفارة البابوية فى مصر المونسنيور جان توماس.