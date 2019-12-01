شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "التموين" تكشف أسباب مد فترة تلقي تظلمات البطاقات حتى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قامت بمد فترة تلقي تظلمات البطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر، حيث ذلك يأتي في إطار حرص وزير التموين على إعطاء المواطنين مهلة إضافية اخرى مدتها 15 يوم لمن لم يتمكن من تقديم التظلمات، حيث كان من المفترض انتهاء تقديم التظلمات في 31 أكتوبر الماضي، وتم مدها شهر أخر ينتهي اليوم، وقرر وزير التموين مد الفترة 15 يوم آخرين.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن التظلمات يتم تقديمها بشكل ورقي في كافة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، وأن أي شخص ظهر له إشعار في بون الصرف بأنه سيتم إيقاف بطاقة التموين الخاصة به عليه التقدم بالمستندات التي تدل على استحقاقه للصرف.

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وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أنه يتم البدء في التظلمات خلال 15 يوم بمجرد ما يقوم المواطن بتقديم التظلم، وإذا لم يتم الرد على التظلم من قبل الوزارة على بون الصرف لن يتم وقف البطاقة ويستمر المواطن في الصرف.