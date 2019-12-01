شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات تبرز جهود الحكومة فى ملف تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، في تقريرها بشأن ما تضمنه بيان الدكتور مصطفي مدبولي، والذي ألقاه أمام مجلس النواب تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، أبرز الجهود التي بذلت في قطاع البيئة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في أداء الحكومة في قطاع البيئة علي النحو الأتي :

1- تحسين نوعية الهواء بالانتهاء من تركيب 7 محطات لرصد نوعية الهواء و47 نقطة لرصد الانبعاثات الصناعية وربط 13 كيانا صناعيا ضمن الشبكة القومية للانبعاثات الصناعية.

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2- قدرت تكلفة معالجة تدوير المخلفات حوالى 266.4 مليون جنيه، وتم إعداد المخططات الرئيسية للمخلفات البلدية لجميع المحافظات.

3- تم إدراج محميتى "رأس محمد" ووادى الحيتان ضمن القائمة الخضراء مما يسهم فى وضع المحميات المصرية على خريطة المواقع السياحية والبيئة العالمية وبدء تنفيذ مخطط شامل لتطوير محميات جنوب سيناء مع تنفيذ المرحلة الأولي لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة ومخطط تطوير محمية وادى دجلة.

4- استضافة مصر لمؤتمر دول الأطراف ال(14) للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي كأول دولة عربية وافريقية تستضيف المؤتمر بمشاركة 195 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك.