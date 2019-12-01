شكرا لقرائتكم خبر عن 20 جمعية زراعية تصرف الأسمدة والتقاوى بـ"كارت الفلاح" فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل تويج وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد خلال تصريح لـــ" الخليج 365" أن هناك 20 جمعية زراعية تصرف الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج والزراعة فى الموسمين من خلال كارت الفلاح الذى سيحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، فضلا عن توزيع الأسمدة من خلال الكميات المطلوبة بناءً على مساحة الأراضى المسجلة على كارت الفلاح.

ولفت إلى أن الأراضى المسجلة على كارت الفلاح فى إطار منظومة الحيازة الإلكترونية ستلعب بالتأكيد دورا هاما فى تحديد عدد ملاك الأراضى والمستأجرين .

وتابع تويج، لأن الجمعيات التى دخلت حيز العمل بالمنظومة قامت بصرف الأسمدة لحاملى كارت الفلاح، مضيفا أنه جارى الإنتهاء من استكمال باقى الإجراءات بالجمعيات بعد تقنين الأوضاع وتسديد مستحقات هيئة تعمير لدى المزارعين .

ومن جانبه أكد تويج أن الكارت الذكى سيوضح المساحات الإنتاجية لكل القطاع الزراعى مع مراعاة أنواع الزراعات وما تحتاجه الدولة فى التصدير أو الاستيراد من المنتجات الزراعية.