شاهد ..السيسى يوجه مسئولى الهيئة الهندسية بتقديم أحدث الخدمات بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعددا من كبار مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. Advertisements وحسب فيديو للقاء، فقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بتقديم أحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجى شامل يراعى التطور بعيد المدى فضلًا عن المسار الاقتصادى الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية فى إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة وحسن إدارة الموارد المائية.

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