شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: أردوغان يدفع 11 مليون ليرة شهريا للمرتزقة فى حربه ضد الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على ممارسات رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن كاتبة صحافية أمريكية كشفت أن الحكومة التركية تدفع رواتب شهرية لنحو 35 ألف من مقاتلي الجيش السوري تصل على أقل تقدير لـ 11 مليون ليرة.

ولفتت الكاتبة الأمريكية إليزابيث تسوركوف أن الحكومة التركية كانت تدفع 300 دولار شهريًا للمقاتلين، قبل عملية درع الفرات، مشيرة إلى أن الرواتب تراجعت مع مطلع عام 2019 لتصبح 100 دولار أمريكي شهريًا، على أن تسدد كل شهرين موضحة أن بعض المقاتلين يلجأون إلى الاستدانة من أقاربهم بسبب تراجع الرواتب التركية، مشيرة إلى أن المقاتلين القادة لازالوا يحصول على 300 دولار شهريًا كما لفتت إلى أنه في حال حساب أقل راتب 50 دولار شهريًا، تكون تركيا تدفع 11 مليون ليرة تركية شهريًا لنحو 350 ألف مقاتل في الجيش الوطني السوري.

وذكرت زمان، أن تركيا تستخدم مقاتلي الجيش الوطني السوري، لقتال التنظيمات الكردية في شمال سوريا، ونفذ هؤلاء المقاتلون مؤخرًا هجومًا على شرق الفرات في إطار عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي.

وأكدت إليزابيث تسوركوف في مقال لها، إنها تتواصل مع مقاتلين من الجيش الوطني السوري منذ عام 2014، مشيرة إلى أن الأغلب يعتبر أنه زُجَّ به في الحرب من أجل تحقيق مصالح تركيا زاعمة أن بعض المنضمين إلى هذا التنظيم المكون أغلبه من العرب السنة، التحقوا به من أجل القيام بأعمال السرقة والنهب.