شكرا لقرائتكم خبر عن معهد صحة الحيوان ينجح فى كشف 6 أمراض وبائية منذ 2006.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المعهد حقق العديد من النجاحات لحماية الثروة الحيوانية والداجنة للكشف عن أخطر 6 أمراض تهدد الإنتاج الحيواني والداجنى، منها اكتشاف الاصابة بفيروس مرض إنفلونزا الطيور H5N1 عام 2006 وعزل العترة H5N8 عام 2016 وقام المعهد بعزل العترة A لفيروس مرض الحمى القلاعية عام 2006 والعترة SAT2 2012 .

وأضاف مدير صحة الحيوان، أن المعهد تمكن من الكشف عن الإصابة بمرض إنفلونزا الخيول عام 2008 والكشف عن الإصابة بفيروس H1N1 عام 2009 وغيرها، هذا بالإضافة إلى إجراء الاستبيانات عن مدى انتشار الأمراض مع عزل وتصنيف المسببات المرضية للأمراض الحيوانية المعدية والوبائية وتشخيص الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان، وكذلك فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وتقدير مدى صلاحية تلك الأغذية للمواصفات القياسية المحلية والدولية وتم اختيار المعهد مؤخرا ليكون مركزا مرجعيا متميزا لسلامة الغذاء فى القارة الإفريقية.

جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر العلمى الثانى للثروة الحيوانية تحديات وحلول، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور Heinrich Neubauer مدير معهد الأمراض البكتيرية والمشتركة – معهد فريدريك لوفلر بألمانيا، وبعض الخبراء الأجانب الضيوف من معهد فريدريك لوفلر بالمانيا وجامعة برلين الألمانية ودولة روسيا وممثل السفارة الألمانية وممثلى المنظمات الدولية.

وتابع أن المعهد يقع على عاتقه مسئولية حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والوافدة علاوة على حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة، وكذلك حماية البيئة من التلوث بالمسببات المرضية، بالإضافة إلى دوره فى النهوض وتطوير البحث العلمى لتنمية الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه منذ انشاء معهد بحوث الصحة الحيوانية عام 1904 يقوم المعهد بدوره المنوط به في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات التشخيصية والعلمية لأمراض الحيوانات والدواجن والأسماك، وكذلك الكشف عن مسببات الأمراض التي لم يسبق تسجيلها من قبل.