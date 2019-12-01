شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. فصل موظفين وإقالة محامين فى بلدية بارجما التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار لحملات القمع والانتهاكات المتواصلة التى يقودها أردوغان ضد المعارضين، قررت وزارة التعليم التركية معاقبة محامي بلدية بارجما وموظف بالوزارة بالفصل وإنهاء تعاقده بسبب تأييده حملة رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، كل شيء سيصبح جميلًا.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية والتعليم ببلدية بارجما التابعة لحزب العدالة والتنمية، إنهاء عقد الموظف أيدن أيلاري في 31 ديسمبر المقبل، وعدم تجديده، وأوجبت تسليمه لكافة العهدة والمستلزمات الموجودة بحوزته.

Advertisements

وبينت إدارة الموارد البشرية والتعليم إقالة محاميي نقابة البلدية منهم المحامي سردار سينان والمحامية سلين أكمان جنش، التي طُلب من أيدن ايلاري إبلاغها باستبعادها من العمل عن طريق تطبيق «واتس آب» كونها في عطلة.