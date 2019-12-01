شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يقرر تخصيص رقما لتلقى الشكاوى على "واتس آب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية الجديد، إن مكتبه مفتوح 24 ساعة، للجميع سواء مواطنين أو إعلاميين، مشيرًا إلى أن عمله يتسم بالشفافية والوضوح.

,أضاف، محافظ الإسماعيلية الجديد، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه قرر عمل رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين، والسعى على حلها فورًا، مشيرًا إلى أن إدارة الإعلام بالمحافظة سوف تعلن غدًا عن الرقم الذى سوف تتلقى عليه شكاوى المواطنين فى أى مكان فى المحافظة.

وتابع، اللواء شريف بشارة، أنه سعيد بثقة القيادة السياسية وتعينه محافظًا للإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية فى "عروس القناة"، التى ستصبح عاصمة مصر الاقتصادية.

وأكد، محافظ الإسماعيلية، أنه عقد اجتماعات عدة فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة من أجل التعرف على الوضع العام للمحافظة، ومعرفة أهم الملفات التى تحتاج إلى تدخل وحل سريع، مشيرًا إلى أنه قرر عقد لقاء شهرى مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الإسماعيلية للتأكيد على أهمية دور الإعلام بمختلف أجهزته المرئية والمسموعة والمقروءة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال تلك الفترة باعتباره محورًا مكمل لأى عمل لكونه يمس نبض المواطن ويصيغ الرأى العام.

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ووصل أمس، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية الجديد، إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لممارسة مهام عملة، عقب أداء اليمين الدستورية الأربعاء الماضى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، محافظًا للإسماعيلية، خلفًا للواء حمدى عثمان، الذى تقدم باستقالته منذ شهور.

اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، من من مواليد سبتمبر 1960 بمحافظة بورسعيد وتخرج من الكلية الحربية دفعة 75 حربية، وشغل "بشارة"، مناصب قيادية عديدة داخل القوات المسلحة بدءً من قائد كتيبة دبابات فى الفرقة الرابعة ثم قائد لواء ثم قائد للفرقة 21 مدرعات، ثم رئيسًا لهيئة البحوث العسكرية ثم قائدًا للمنطقة الغربية العسكرية، ثم مديرًا لأكاديمية ناصر العسكرية.

وقام اللواء "بشارة" بتمثيل القوات المسلحة فى عدد البعثات العسكرية وفى عدد من الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكينيا وحصل على عدد كبير من الأنواط والأوسمة العسكرية.

واستلم اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية الجديد، مهام منصبة رسميًا بديوان عام المحافظة الذى خلى من منصب المحافظ منذ التاسع من سبتمبر الماضى، وقام العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية في تجهيز مكتب المحافظ الجديد، بعد أن ظل مغلقًا لمدة 80 يومًا.