شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يهدى ”الخليج 365” درع التميز الصحفى كأفضل موقع إخبارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى السيد الشريف وكيل مجلس النواب، درع التميز الصحفى لموقع ”الخليج 365” كأفضل موقع إخبارى، خلال حفل رابطة الإعلاميين السياسيين، لتكريم عدد من الرموز البرلمانية، ومن وصفتهم بأفضل 50 نائبا بمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى وتكريم عدد من المواقع الاخبارية المتميزة فى التغطية الاخبارية، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف "دعم مصر".

وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس رابطة الإعلاميين السياسيين، أن الرابطة أجرت استطلاع شارك فيه 150صحفيا وإعلاميا وخبيرا برلمانيا، أسفر عن اختيار أفضل 50 عضوا بمجلس النواب فى الفصل التشريعى الحالى وأيضا اختيار أفضل 3 صحف و3 مواقع إلكترونية وأفضل إعلامى وإعلامية.

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وكرمت الرابطة، الوزير عمر مروان، والسيد الشريف وكيل البرلمان، والنائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف "دعم مصر"، وعددا من النواب من بينهم، علاء عابد، وعبد الرحيم على، وإيهاب الخولى، وضياء الدين داوود، ومحمد اسماعيل، وصلاح حسب الله، ومارجريت عازر، وكمال أحمد، وعبد المنعم العليمى، ومحمد عبد الله زين، وثريا الشيخ، وخالد عبد المولي.

والنواب أيمن أبو العلا، ومجدى ملك عبدالحميد كمال، والفت كامل، وسعد بدراوى، وشيرين فراج، ومحمد زين، وغريب حسان، ومحمد سليم، وإيهاب غطاطى، وطارق حسانين، ومحمد السلاب، ومحمدالكورانى.