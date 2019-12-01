شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنظم موتمر "تحلية المياه بالطاقة النووية" من 2 إلى 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، موتمر تحت عنوان "تحلية المياة بالطاقه النووية" خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر ، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة و ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة والدكتور امجد الوكيل رءيس هيئة المحطات النووية.

ومن المقرر أن يشارك فى الموتمر خبراء من شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات ، بالإضافة إلى عدد من خبراء الطاقة النووية المصريين و الأجانب.

الجدير بالذكر أن محطة الطاقة النووية بالضبعة تضم 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائى المضغوط) من الجيل 3+ ، و يتم انشاء المحطة وفقًا لمجموعة من العقود التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017 ، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسى فقط ببناء المحطة، بل سيوفر أيضًا الوقود النووى الروسى طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، كما سيساعد الشركاء المصريين فى تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها، وبموجب اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسى ببناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووى المستهلك.