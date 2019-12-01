ليس لملاحقة الإرهابيين فقط.. 7 اختصاصات للإنتربول.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف إنشاء الإنتربول لتعزيز سبل التعاون الدولى الشرطى لمواجهة الجريمة المنظمة، التطورات التكنولوجية حولت العالم إلى قرية صغيرة وتخطت الجريمة الحدود الوطنية وسارع المجرمون إلى استغلال التكنولوجيا ومع تصاعد الإجرام الخطر عبر الأوطان أصبحت الدول الآن أكثر من أى وقت مضى فى حاجة ماسة إلى التعاون الشرطى الدولى. ويقع على عاتق إنتربول القاهرة مايلى: ــ الأشخاص المطلوبين الهاربين ــ الجثث المجهولة ـ الغائبين والمفقودين ـ السيارات المسروقة -الأسلحة المسروقة والمفقودة Advertisements ــ الآثار والتحف الفنية المسروقة ــ جوازات السفر المسروقة والمفقودة

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