شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثة طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة للمشرحة.. والنيابة تبدأ التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاينت النيابة العامة جثة طالب بكلية الهدنسة انتحر مساء اليوم، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة بالجزيرة وتوصلت إلى أنه يدعى "نادر"

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها والتصريح بدفنها واستمعت إلى شهود العيان وبدأت فى اتخاذ اجراءات التحقيق.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بسقوط طالب من أعلى برج القاهرة، حيث فارق الحياة بالحال.

وتبين لرجال المباحث أن الطالب قطع تذكرة وصعد إلى البرج وألقى بنفسه ، بسبب مروره بأزمة نفسية.