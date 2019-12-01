شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثة طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة للمشرحة.. والنيابة تبدأ التحقيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاينت النيابة العامة جثة طالب بكلية الهدنسة انتحر مساء اليوم، بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة بالجزيرة وتوصلت إلى أنه يدعى "نادر"
وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها والتصريح بدفنها واستمعت إلى شهود العيان وبدأت فى اتخاذ اجراءات التحقيق.
وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بسقوط طالب من أعلى برج القاهرة، حيث فارق الحياة بالحال.
وتبين لرجال المباحث أن الطالب قطع تذكرة وصعد إلى البرج وألقى بنفسه ، بسبب مروره بأزمة نفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل جثة طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة للمشرحة.. والنيابة تبدأ التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.