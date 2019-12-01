جامعة حلوان تنظم اليوم دورة عن التفكير الإبداعى والتميز بسوق العمل

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وتهدف الدورة التدريبية إلى تحقيق الهدف من التنمية البشرية، واكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجى لمستقبل الطالب على تطوير ذاته، إلى جانب زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات والود بينهم، بالاضافة إلى التدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصى والمجتمعى لمواجهة سوق العمل.
وتناقش الدورة عدة محاور من أهمها تعريف الاختراع والابتكار والإبداع، والقيود فى مكان العمل، وتعريف المدير المبدع، بالإضافة إلى استكشاف عملية توليد الأفكار، ومناقشة الخطوات السبع لإجادة التفكير الابداعى، والتعرف على أقسام الإبداع الثلاثة، وتطبيقات التفكير الجانبى، وشرح أساليب ومراحل تنمية التفكير الإبداعى ، ومعرفة معوقات التفكير الإبداعي.
تبدأ فعاليات الدورة التدريبية اليوم الأحد 1 ديسمبر وتستمر حتى الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعى بعين حلوان .
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