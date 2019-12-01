الخليج 365: السيسي يوجه بتقديم أحدث الخدمات بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدده المطبوع الصادر غدا الأحد، تقارير متنوعة، بينها تحقيق استقصائي عن بحيرة إدكو المنكوبة، والتعديات عليها من قبل 9 عائلات، واجتماع الرئيس السيسي بمسئولي الهيئة الهندسية، لمتابعة عدد من المشروعات، فضلا عن تغطية لهزيمة الزمالك من مازيمبي الكونغولى بثلاثية نظئفة بدوري أبطال أفريقيا. البحيرة المنكوبة تحقيق استقصائي يكشف الاستيلاء على بحيرة إدكو وثائق تكشف تقلص مساحة البحيرة من 35 ألف فدان إلى أقل من 10 آلاف بسبب التعديات.. عائلات "بلال وبريك وتوتو" فى مقدمة المعتدين.. وشيخ الصيادين: 10 آلاف صياد أصبحوا عاطلين والتعديات مستمرة.. 9 عائلات تسيطر على 70% من مساحة البحيرة.. وتحويل مساحة الصيد الحر إلى مستولى عليها هزيمة ثقيلة للزمالك أمام مازيمبى بثلاثية نظيفة

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