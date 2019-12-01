شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الاشغالات بالدقى ومكافحة الكلاب الضالة بهضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شنت محافظة الجيزة من خلال حى الدقى حملات مكثفة بشارع الموسيقار على إسماعيل فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كافة التعديات وبمتابعة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، حيث تم إزالة الحواجز الحديدية بالشارع المستخدمة لحجز أماكن انتظار السيارات.

وفى السياق نظم جهاز مدينة منشأة القناطر، حملات نظافة بقريتي الجلاتمة ونكلا، كما تم إصلاح كسر بماسورة مياه 280 شارع فيصل بمتابعة من حي الهرم، كما استكمل حى الهرم أعمال التطوير اعلي جسم نفق الهرم بمتابعة من اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم.

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واستجابة لمطالب المواطنين نظم حى الهرم حملة تضم لجان الطب البيطرى وشئون البيئة لمقاومه انتشار الكلاب الضالة في قطاع هضبة الاهرام، برئاسة أمجد مصطفى، بالمناطق (د) و(و) و(ص) و(ط) والتى نالت رضاء المواطنين.