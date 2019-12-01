وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات نظام التكليف الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها ستعقد اجتماعا بنهاية الأسبوع الجاري مع ممثلين عن نقابة الأطباء؛ للوقوف على مخاوفهم من نظام التكليف الجديد وحل مشاكل الأطباء.

وأضافت الوزيرة في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، أن النظام الجديد للتكليف يضمن استمرار تدريب الأطباء من اليوم الأول لالتحاقهم بالتكليف، مشيرة إلى عقد اجتماع مع شباب الأطباء الذين تقدموا بحركة التكليف الحالية؛ للرد على تساؤلاتهم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى اعتماد قرار تكليف 340 طبيبا ممكن تقدموا بالحركة الحالية وتوزيعهم على الوحدات والمستشفيات، من إجمالي الدفعة التي بلغ عددها 830 طبيبا.

وقالت "زايد" إنها تستوعب حرص نقابة الأطباء على ضمان تلقي شباب الأطباء للتعليم والتدريب الجيد.

كانت نقابة الأطباء، خاطبت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بعقد اجتماع عاجل؛ لحل أزمة تكليف الأطباء.

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وأثار نظام التكليف الجديد للأطباء جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط رفض عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج التسجيل فيه.

ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

لكن وزارة الصحة مضت قدمًا في تطبيق النظام الجديد، وأعلنت تقدم قرابة 40% من أطباء دفعة سبتمبر؛ للتسجيل في نظام التكليف الجديد.