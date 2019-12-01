إعادة محاكمة 11 متهمًا بـ"أحداث فض النهضة" الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تنظر المحاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.